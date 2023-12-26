Эвра считает, что «МЮ» должен был выигрывать после 1-го тайма с «Астон Виллой»: «Они хорошо играли и создали достаточно моментов для этого»

Манкунианцы принимают «Астон Виллу» в рамках 19-го тура АПЛ (0:2, второй тайм). «Это как дежавю. Если не смотреть игру, а просто посмотреть на результат, ты увидишь, что «Астон Вилла» выигрывает со счетом 2:0, и подумаешь: «О, ну вот, опять».