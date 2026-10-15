С наступлением осени в лесах Московской области заблудились 244 человека, а всего с начала 2026 года — 698.
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