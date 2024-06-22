Пашинян продолжает сидеть на двух стульях. В ОДКБ требуют выбрать один

В руководстве организации заинтересованы в том, чтобы Ереван чётко обозначил свой статус.Независимо от того, будет ли Армения выходить из ОДКБ или сохранит своё участие в организации, это решение является сугубо суверенным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии