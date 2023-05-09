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Звезда "Настоящих домохозяек Атланты" Ким Золчиак живет с мужем во время развода в конфискованном доме

Звезда "Настоящих домохозяек Атланты" Ким Золчиак живет с мужем во время развода в конфискованном доме

Американская кантри-певица и бывшая участница реалити-шоу "Настоящие домохозяйки Атланты" Ким Золчиак живет в конфискованном особняке вместе с детьми и мужем Кроем Бирманном, несмотря на то, что пара сейчас находится в бракоразводном процессе.

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