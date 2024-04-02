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Театральное

Театральное

В одном детском саду ставили Муху-Цокотуху. Артистам объяснили суть конфликта: для паука муха обед, для комара – крылатый ангел.

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