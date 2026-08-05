ВСУ атаковали Крым, есть погибший и раненый

В результате ночной атаки ВСУ на Крым погиб человек, сообщает глава региона Сергей Аксенов в среду.В его сообщении отмечено, что в результате ночной атаки ВСУ на Крым погиб человек, еще один получил ранения – состояние пострадавшего не уточняется.
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