ВСУ атаковали Крым, есть погибший и раненый

В результате ночной атаки ВСУ на Крым погиб человек, сообщает глава региона Сергей Аксенов в среду.В его сообщении отмечено, что в результате ночной атаки ВСУ на Крым погиб человек, еще один получил ранения – состояние пострадавшего не уточняется.