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Наш потерянный мир

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ВСУ атаковали Крым, есть погибший и раненый

ВСУ атаковали Крым, есть погибший и раненый

В результате ночной атаки ВСУ на Крым погиб человек, сообщает глава региона Сергей Аксенов в среду.В его сообщении отмечено, что в результате ночной атаки ВСУ на Крым погиб человек, еще один получил ранения – состояние пострадавшего не уточняется.

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