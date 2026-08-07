Глава Africa CDC допустил мутацию вызвавшего вспышку Эболы в Конго штамма

Вирус Эбола, вызвав масштабную вспышку в Демократической Республике Конго, может мутировать. Об этом заявил глава Центров по контролю и профилактике заболеваний Африки (Africa CDC) Жан Касея, чьи слова приводит The Guardian.
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