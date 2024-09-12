В Санкт-Петербурге с начала года выписали более 650 тысяч штрафов за парковку

Более 590 тысяч нарушений зафиксировали благодаря системам фотофиксации Комитет по транспорту Санкт-Петербурга подвел итоги работы по борьбе с нарушениями правил парковки за первые девять месяцев 2024 года.
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