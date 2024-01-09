Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Шейх ОАЭ публично поиздевался над Зеленским: в Киеве после этого признали, что их президент - политический труп

Шейх ОАЭ публично поиздевался над Зеленским: в Киеве после этого признали, что их президент - политический труп

Зеленский довел Украину и себя до того, что они оба уже стали общемировыми мемами. Пока президент Украины надувает щеки и призывает европейцев и остальной западный мир преподать урок России, он уже становится посмешищем не только в России, но и в других странах, причем, на том же Западе.

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Комментарии
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ГАЛИНА САМСОНОВА
или обрезать под корень то, чем он играет...
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10 час.
Evgenija Palette
Там руки были - как у окоченевшего бомжа...
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7 час.
ГАЛИНА САМСОНОВА
ну вот руки и и обрезать...
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7 час.

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