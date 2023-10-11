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Победитель конкурса «Лидеры России» из Армении получил гражданство РФ

Победитель конкурса «Лидеры России» из Армении получил гражданство РФ

МОСКВА, 11 октября, ФедералПресс. Арам Акопян из Армении стал 28-м победителем трека «Международный» управленческого конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», который получил российское гражданство в упрощенном порядке.

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