Победитель конкурса «Лидеры России» из Армении получил гражданство РФ

МОСКВА, 11 октября, ФедералПресс. Арам Акопян из Армении стал 28-м победителем трека «Международный» управленческого конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», который получил российское гражданство в упрощенном порядке.
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