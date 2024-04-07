Катастрофы не избежать: «Голландский Нострадамус» предрекает мегаземлетрясение Алиса БронскаяИзвестный сейсмолог-энтузиаст из Нидерландов, Фрэнк Хугербитс, привлекший внимание общественности после своего «предсказания» смертоносного землетрясения на границе Турции и Сирии, снова предупреждает о возможном новом всплеске сейсмической активности.