Катастрофы не избежать: «Голландский Нострадамус» предрекает мегаземлетрясение Алиса БронскаяИзвестный сейсмолог-энтузиаст из Нидерландов, Фрэнк Хугербитс, привлекший внимание общественности после своего «предсказания» смертоносного землетрясения на границе Турции и Сирии, снова предупреждает о возможном новом всплеске сейсмической активности.
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