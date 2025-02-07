Мама-кенгуру пыталась незаконно провезти в сумке кенгуренка на Алтай

Животные ехали на страусиную ферму во Власиху, но не смогли пройти российско-казахстанскую границу Австралийского кенгуру, а если точнее – кенгуренка, пытались незаконно провезти на территорию Алтайского края.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии