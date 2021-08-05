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Александр КАНИЩЕВ: «Зенит» в чемпионате России не ослабит даже продажа Азмуна

Александр КАНИЩЕВ: «Зенит» в чемпионате России не ослабит даже продажа Азмуна

К третьему туру «Зенит» хоть и подходит во главе таблицы, но в окружении трех преследователей, которые тоже набрали по шесть очков.

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