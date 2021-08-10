Чем больше человек потребляет за наш счет, тем больше он считает себя жертвой

Стерва & К°ОбществоЧем больше человек потребляет за наш счет, тем больше он считает себя жертвой Усаживаясь в такси, заметила, что водитель с подозрением посматривает на меня.- Что-то не так? – обеспокоенно спрашиваю я.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьWlad WladПросто замечательно - ФЕМИЗДАНУТАЯ ПАРАЗИТКА ОБЖИРАЮЩАЯ ДЕТЕЙ рассуждает о тех кто "живет за ее счет". Надо же быть ТАКОЙ МРАЗЬЮ.ДенисВлад, ты тему перепутал, тут детки выросшие в обеспеченных полных семьях, в достатке и с широкими возможностями.)))Александр ИвановПолная Хрень, явно у тетки нет семьи и детей от этого и такая Злоба!! Не повезло в жизни совсем!!ДенисОтложил в вашем блоге уже три тысячи комментариев. ===== Звучит как будто насрал.))) А таксисту тогда надо волноваться и спрашивать баб, есть ли на них прокладки или затычки, а то тоже пятна оставят.)))Комментировать
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