Стерва & К°

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Чем больше человек потребляет за наш счет, тем больше он считает себя жертвой

Чем больше человек потребляет за наш счет, тем больше он считает себя жертвой

Усаживаясь в такси, заметила, что водитель с подозрением посматривает на меня.- Что-то не так? – обеспокоенно спрашиваю я.

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Wlad Wlad
Просто замечательно - ФЕМИЗДАНУТАЯ ПАРАЗИТКА ОБЖИРАЮЩАЯ ДЕТЕЙ рассуждает о тех кто "живет за ее счет". Надо же быть ТАКОЙ МРАЗЬЮ.
Денис
Влад, ты тему перепутал, тут детки выросшие в обеспеченных полных семьях, в достатке и с широкими возможностями.)))
Александр Иванов
Полная Хрень, явно у тетки нет семьи и детей от этого и такая Злоба!! Не повезло в жизни совсем!!
Денис
Отложил в вашем блоге уже три тысячи комментариев. ===== Звучит как будто насрал.))) А таксисту тогда надо волноваться и спрашивать баб, есть ли на них прокладки или затычки, а то тоже пятна оставят.)))

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