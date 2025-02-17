Суд отказал «ВИСу» в продлении срока строительства четвертого моста

Концессионер ссылался на ошибки в проектной документации. Суд отклонил иск ООО «Сибирская концессионная компания» (дочерняя компания Группы «ВИС»), которое просило продлить срок строительства четвертого моста через реку Обь в Новосибирске.
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