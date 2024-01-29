В Ростове-на-Дону арестованы два украинских агента (ВИДЕО)

Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о задержании в Ростове-на-Дону двух агентов Украины. Ведомство сообщает, что причиной ареста мужчин стал сбор ими данных о том, где располагаются подразделения ВС РФ в рамках СВО.
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