В Ростове-на-Дону арестованы два украинских агента (ВИДЕО)

Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о задержании в Ростове-на-Дону двух агентов Украины. Ведомство сообщает, что причиной ареста мужчин стал сбор ими данных о том, где располагаются подразделения ВС РФ в рамках СВО.