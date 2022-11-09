В Брянской области автопарк служебного транспорта полиции пополнился новыми автомобилями

Сегодня на Площади Воинской Славы в Брянске под руководством начальника УМВД России по Брянской области генерал-майора полиции Владислава Толкунова прошел открытый инструктаж нарядов, заступающих на службу по охране общественного порядка на территории города Брянска.
Популярные статьи
- Северный флот вывез весь металлический мусор, собранный экологическим подразделением на острове Кильдин
- В Тольятти Самарской области почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей
- Посылку участникам спецоперации на Украине передало уссурийское предприятие теплосетей
Свежие комментарии