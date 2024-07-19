Большой ландшафтный пожар на юге Астраханской области ликвидировали за час до полуночи

На бой с огненной стихией бросили 11 единиц техники и 26 пожарных. Как уже сообщал ПУНКТ-А, вчера в 13:56 в Камызякском районе, на первом километре автодороги Камызяк – Кировский, загорелась сухая растительность.
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