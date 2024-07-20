Свердловская область присоединилась к проекту "Год семьи в парках России"

В Свердловской области успешно реализуется проект "Год семьи в парках России". За короткий промежуток времени на территории 35 муниципальных образований уже проведено более 40 мероприятий, в которых приняли участие более 22 тысяч жителей региона.
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