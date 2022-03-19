Победителем конкурса "Моя педагогическая находка" стала преподаватель из Уссурийска

В Приморье назвали победителей I Регионального конкурса видеороликов "Моя педагогическая находка". В мероприятии приняли участие 378 учителей из разных муниципалитетов края.
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