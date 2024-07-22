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На форуме-фестивале "Москва 2030" расскажут о профессиях будущего

На форуме-фестивале "Москва 2030" расскажут о профессиях будущего

С 1 августа до 8 сентября Гостиный двор станет интерактивным мультимедийным пространством, где школьники и их родители смогут узнать все о перспективных профессиях и о программах обучения в столичных колледжах.

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