Врач назвала возможные причины ранних нарушений памяти

Нарушения памяти могут заставить тревожиться, особенно в случае, если они проявляются рано. О причинах ранних проявлений проблемы 28 февраля «Известиям» рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская.