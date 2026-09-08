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Тульские новости

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В Тульской области 9 сентября ожидаются заморозки

В Тульской области 9 сентября ожидаются заморозки

Заморозки до -1°С прогнозируются ночью и утром 9 сентября в некоторых районах Тульской области.Ситуационный центр губернатора сообщает, что в ночные и утренние часы 9 сентября местами на территории Тульской области ожидаются заморозки до -1CС.

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