В Тульской области 9 сентября ожидаются заморозки

Заморозки до -1°С прогнозируются ночью и утром 9 сентября в некоторых районах Тульской области.Ситуационный центр губернатора сообщает, что в ночные и утренние часы 9 сентября местами на территории Тульской области ожидаются заморозки до -1CС.
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