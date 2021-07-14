«Пошла вразнос»: фанаты не узнают Ивлееву после разрыва с Элджеем

Блогершу обвиняют в дешевом хайпе. Настя Ивлеева подружилась с Матильдой Шнуровой @_agentgirl_/instagram Расстались, но остались друзьями? Пустилась во все тяжкие На фоне слухов о разрыве с Элджеем Настя Ивлеева собрала вещи и сбежала из страны.