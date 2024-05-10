Специалисты рассказали, как выбрать авто в аренду

Кроме личных предпочтений — марки, размера, стоимости — обратите внимание на следующие пункты: характер поездки — для начала решите, будете вы неспешно кататься по побережью или поедете покорять горы? Это поможет определиться с типом авто; «механика» или «автомат» — влияет в первую очередь на комфорт водителя; потребление топлива — чтобы расход был оптимальным; тип топлива — привычный бензин или более дешевое дизельное топливо; оснащение — наличие круиз-контроля, навигатора и так далее.