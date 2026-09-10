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РИА «Новости»: в морском пастбищном рыбоводстве зарплата превысила 1 млн рублей

РИА «Новости»: в морском пастбищном рыбоводстве зарплата превысила 1 млн рублей

Средняя зарплата специалистов морского пастбищного рыбоводства в России превысила миллион рублей. Это сфера с самым высоким ежемесячным доходом, сообщило РИА «Новости» .

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