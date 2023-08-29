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Трампа могут не допустить к выборам в рамках поправки к Конституции США

Трампа могут не допустить к выборам в рамках поправки к Конституции США

Похоже, что обвинения, выдвинутые в адрес бывшего президента США Дональда Трампа, ставят перед собой всего одну цель – устранить основного кандидата от Республиканской партии от участия в выборах 2024 года, пишет американское издание The Hill.

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