Трампа могут не допустить к выборам в рамках поправки к Конституции США

Похоже, что обвинения, выдвинутые в адрес бывшего президента США Дональда Трампа, ставят перед собой всего одну цель – устранить основного кандидата от Республиканской партии от участия в выборах 2024 года, пишет американское издание The Hill.
Похоже, что обвинения, выдвинутые в адрес бывшего президента США Дональда Трампа, ставят перед собой всего одну цель – устранить основного кандидата от Республиканской партии от участия в выборах 2024 года, пишет американское издание The Hill.
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