«Два раза в спину»: футболист пострадал при потасовке со стрельбой в Москве

Мужчина открыл огонь по компании молодых людей на самокатах в Верхнем Михайловском переулке Москвы. Подозреваемые задержаны, пострадавшие написали заявление в полицию и намереваются зафиксировать ранения, которые получили в результате конфликта с группой незнакомцев.
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