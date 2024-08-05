«Два раза в спину»: футболист пострадал при потасовке со стрельбой в Москве

Мужчина открыл огонь по компании молодых людей на самокатах в Верхнем Михайловском переулке Москвы. Подозреваемые задержаны, пострадавшие написали заявление в полицию и намереваются зафиксировать ранения, которые получили в результате конфликта с группой незнакомцев.