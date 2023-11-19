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В Израиле осудили захват судна Galaxy Leader и обвинили Иран

В Израиле осудили захват судна Galaxy Leader и обвинили Иран

РИАМО - 19 ноя. В заявлении канцелярии премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху отметили, что израильские власти осуждают захват йеменскими хуситами грузового судна Galaxy Leader и винят в нападении Иран, сообщает ТАСС.

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