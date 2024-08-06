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Регионы России

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Грузовой корабль Cygnus столкнулся с проблемами при подлете к Международной космической станции

Грузовой корабль Cygnus столкнулся с проблемами при подлете к Международной космической станции

Минувшей ночью космический аппарат Northrop Grumman Cygnus был запущен к Международной космической станции (МКС), но через несколько часов стало известно, что у него возникли проблемы с двигательной установкой.

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Комментарии
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Вик Норд
Только это изделие,по словам Рогозина,поможет НАСА...,амен!
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19 час.

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