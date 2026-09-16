По 12 с половиной зеков за одно разблокированное предприятие – Лукашенко установил таксу для США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился отпустить на Запад 25 «политзаключеных», то есть участников антиправительственного Беломайдана 2020 года, в обмен на снятие американских санкций с двух белорусских компаний: «Лакокраска» и «Беллесбумпром».
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