По 12 с половиной зеков за одно разблокированное предприятие – Лукашенко установил таксу для США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился отпустить на Запад 25 «политзаключеных», то есть участников антиправительственного Беломайдана 2020 года, в обмен на снятие американских санкций с двух белорусских компаний: «Лакокраска» и «Беллесбумпром».