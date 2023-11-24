Автобус сбил двух человек в Оренбургской области, один из них скончался

Один человек погиб, еще один пострадал в результате ДТП с автобусом в Оренбургской области. Как сообщает региональное управление МВД, инцидент произошел на трассе Орск — Домбаровка — Светлый возле села Тукай.
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