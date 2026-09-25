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ES Week 39 Outlook — 21–25 September 2026

ES Week 39 Outlook — 21–25 September 2026

ES Week 39 Outlook — 21–25 September 2026 E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! Vitaly-Waw ES enters Week 39 near 7,725, after recovering from the mid-September decline and moving back toward the upper boundary of the recent trading structure.

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