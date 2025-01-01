19FortyFive: Трампу придется заявить, что Украину никогда не примут в НАТО

Избранному президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу для прекращения конфликта придется пойти на значительные территориальные уступки со стороны Украины и публично заявить, что бывшую советскую республику никогда не примут в НАТО.
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