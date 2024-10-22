Дмитрий Спивак: Украина вела секретные переговоры с РФ по гуманитарным вопросам

Украина в 2022 году вела секретные переговоры с РФ по гуманитарным вопросам, консультируясь с США. Об этом The Washington Post заявил министр обороны Умеров, который до сентября 2022 года был нардепом, а затем до сентября 2023 главой Фонда госимущества.
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