Дмитрий Спивак: Украина вела секретные переговоры с РФ по гуманитарным вопросам

Украина в 2022 году вела секретные переговоры с РФ по гуманитарным вопросам, консультируясь с США. Об этом The Washington Post заявил министр обороны Умеров, который до сентября 2022 года был нардепом, а затем до сентября 2023 главой Фонда госимущества.