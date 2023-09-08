Медведев назвал Маска единственным адекватным американцем из-за срыва атаки ВСУ

Если эти заявления являются правдой, добавил зампред Совбеза Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что если информация о срыве атаки Вооруженных сил Украины возле Крыма правдива, то Илон Маск – последний адекватный человек в Северной Америке.