Царьград Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Globallookpress Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потеряла дар речи после "агрессии" США в адрес Гренландии.
Европа потеряла дар речи: Как в ЕС отреагировали на "агрессию" США
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталья Иванова
Трамп будет укреплять США- это его страна- и это правильно-ни на кого не оглядывается и не приклоняется и не оправдывается. А Европа в жопе- где ей и место.
Ответить
5 час.
Юрий Золотарев
Так РАДУЙТЕСЬ, ссуки евро-фашистские! Чё "дар речи" теряете? РА-ДУЙ-ТЕСЬ!! Может скоро ВСЕ (начиная с Гренландии) БЕСПЛАТНО стать Амэрикой!! Шшастья своего не ощущаете, что ли??
Ответить
1 час.
Семен Демин
После вывода советских войск из Европы вся Европа стала колонией США.
Ответить
39 мин.
Свежие комментарии