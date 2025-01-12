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Европа потеряла дар речи: Как в ЕС отреагировали на "агрессию" США

Европа потеряла дар речи: Как в ЕС отреагировали на "агрессию" США

Царьград Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Globallookpress Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потеряла дар речи после "агрессии" США в адрес Гренландии.

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Комментарии
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Наталья Иванова
Трамп будет укреплять США- это его страна- и это правильно-ни на кого не оглядывается и не приклоняется и не оправдывается. А Европа в жопе- где ей и место.
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5 час.
Юрий Золотарев
Так РАДУЙТЕСЬ, ссуки евро-фашистские! Чё &quot;дар речи&quot; теряете? РА-ДУЙ-ТЕСЬ!! Может скоро ВСЕ (начиная с Гренландии) БЕСПЛАТНО стать Амэрикой!! Шшастья своего не ощущаете, что ли??
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1 час.
Семен Демин
После вывода советских войск из Европы вся Европа стала колонией США.
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39 мин.

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