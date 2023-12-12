Огурцы и яйца стали «золотыми»: в новосибирских магазинах подскочили цены на продукты питания

В Новосибирской области продолжают расти цены на яйца и мясо. Дорожают и другие продукты питания. В Новосибирской области цены на потребительском рынке в ноябре 2023 года по сравнению с октябрем выросли на 1,4 %, в том числе на продовольственные товары – на 1,7 %, непродовольственные – на 1 %, услуги – на 1,9 %.