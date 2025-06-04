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Царьград

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"Она будет моей женой…": Василий Ливанов предсказал супругу, количество детей и цвет автомобиля

"Она будет моей женой…": Василий Ливанов предсказал супругу, количество детей и цвет автомобиля

История любви, начавшаяся с предсказания на балконе "Союзмультфильма", длится уже более полувека. Василий Ливанов рассказал, как увидел будущую жену и предсказал их совместное будущее, которое полностью сбылось.

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