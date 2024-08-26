Отключение электроэнергии в х.Бочаровском ⚡️⚡️⚡️ 26 августа c 09-00 до 17-00 света не будет по ул. Цветочная д.
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Отключение электроэнергии в х.Бочаровском ⚡️⚡️⚡️ 26 августа c 09-00 до 17-00 света не будет по ул. Цветочная д.