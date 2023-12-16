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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Инициативная группа избирателей поддержала самовыдвижение Путина на выборах

Инициативная группа избирателей поддержала самовыдвижение Путина на президентских выборах. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что предвыборный штаб Путина будет сформирован после завершения всех процедур самовыдвижения.

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