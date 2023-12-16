Инициативная группа избирателей поддержала самовыдвижение Путина на выборах

Инициативная группа избирателей поддержала самовыдвижение Путина на президентских выборах. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что предвыборный штаб Путина будет сформирован после завершения всех процедур самовыдвижения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)