Европейцев призвали сплотиться после прихода Трампа

Кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц заявил, что европейцы должны сплотиться после прихода избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом.
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