Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • В К
    Дальше будем делать что?, переименуем улицы, города, памятники, бездельники, заняться не чем, ну верно, когда коту де...Школьных звонков ...
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"Чем больше выпьет комсомолец - тем меньше выпьет хулиган"

"Чем больше выпьет комсомолец - тем меньше выпьет хулиган"

Тут намедни Урсула Фон дер Ляйен забавное выдала, мол, Евросоюз вынужден закупать российскую нефть только ради того, чтобы Путин наш, Владимир Владимирович "не заработал на этом ещё больше где-то в других местах".

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Комментарии
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Игорь Кинжалов
Ты с самого рождения такой дебил? Ничего умного написать не способен, очевидно, у тебя мозги протезные...
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10 час.
Eduard
Ордер в принцыпе незаконен,как и суд ряженых клоунов!
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6 час.
Надежда
До чего же тупа эта акушерка-мошенница швондер ляйен!)😱)
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50 мин.

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