Тут намедни Урсула Фон дер Ляйен забавное выдала, мол, Евросоюз вынужден закупать российскую нефть только ради того, чтобы Путин наш, Владимир Владимирович "не заработал на этом ещё больше где-то в других местах".
"Чем больше выпьет комсомолец - тем меньше выпьет хулиган"
Комментарии
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Игорь Кинжалов
Ты с самого рождения такой дебил? Ничего умного написать не способен, очевидно, у тебя мозги протезные...
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10 час.
Eduard
Ордер в принцыпе незаконен,как и суд ряженых клоунов!
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6 час.
Надежда
До чего же тупа эта акушерка-мошенница швондер ляйен!)😱)
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50 мин.
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