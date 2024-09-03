Хакерский адрес WazirX переместил украденную криптовалюту на $6,5 млн в Tornado

Хакерский адрес WazirX выводит $230 млн украденных средств через Tornado Cash Этот ход, о котором в начале вторника сообщила компания PeckShield, специализирующаяся на безопасности блокчейна, скрывает след средств, что затрудняет их отслеживание властями.
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