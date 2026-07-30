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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Локомотив» оценивает Монтеса в 10 млн евро. «Крус Асуль» предложил 7 млн евро и бонусы (Vanguardia)

«Крус Асуль» направил « Локомотиву » официальное предложение по Сесару Монтесу . По информации Vanguardia, мексиканский клуб готов заплатить за защитника 7 миллионов евро и бонусы.

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