Запчасти на китайские автомобили подорожали на 45%

За год средняя цена на оригинальные запчасти для китайских автомобилей выросла на 45%. Об этом 4 сентября в своем Telegram-канале сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ), которое проанализировало цены на оригинальные запчасти по страховой корзине для китайских легковых машин от агрегаторов.