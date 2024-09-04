Запчасти на китайские автомобили подорожали на 45%

За год средняя цена на оригинальные запчасти для китайских автомобилей выросла на 45%. Об этом 4 сентября в своем Telegram-канале сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ), которое проанализировало цены на оригинальные запчасти по страховой корзине для китайских легковых машин от агрегаторов.
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