Джем из вишни без косточек на зиму.

Ингредиенты: Вишня – 1 кг Сахар – 1 кг Вода – 150 мл. Рецепт: 1. Вишню тщательно вымойте, отберите только здоровые и спелые, без признаков болезней или гнили.
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