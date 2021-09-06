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Джем из вишни без косточек на зиму.

Джем из вишни без косточек на зиму.

Ингредиенты: Вишня – 1 кг Сахар – 1 кг Вода – 150 мл. Рецепт: 1. Вишню тщательно вымойте, отберите только здоровые и спелые, без признаков болезней или гнили.

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