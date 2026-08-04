Собаки, которые потеряли хозяев в Константиновке в ДНР, гоняли по городу украинских военнослужащих, сообщил заместитель командира 89-го танкового полка 6-й мотострелковой дивизии Вооружённых сил РФ с позывным Каскад.
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