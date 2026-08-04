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Аргументы и Факты

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Офицер ВС РФ Каскад: боевиков ВСУ в Константиновке гоняли бездомные собаки

Офицер ВС РФ Каскад: боевиков ВСУ в Константиновке гоняли бездомные собаки

Собаки, которые потеряли хозяев в Константиновке в ДНР, гоняли по городу украинских военнослужащих, сообщил заместитель командира 89-го танкового полка 6-й мотострелковой дивизии Вооружённых сил РФ с позывным Каскад.

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