Мировое обозрение

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Истоки Второй мировой войны: США против всех

Истоки Второй мировой войны: США против всех

14 августа 1941 года президент США Франклин Делано Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль встретились на борту британского линкора «Принс оф Уэлс» неподалёку от острова Ньюфаундленд в Атлантическом океане Истоки зла Во время Первой мировой войны Лондон, Париж и Вашингтон использовали Российскую империю как «пушечное мясо» в борьбе против германского мира (Германская и Австро-Венгерская империи).

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