Мобильный комплекс видеоаналитики заступил на дежурство в Нижегородской области. Он будет помогать профильным службам в обеспечении безопасности массовых мероприятий и работе аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город» в отдаленных округах Нижегородской области — там, где нет стационарных камер и необходимой инфраструктуры.